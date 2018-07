Ierse piloten Ryanair gaan staken: wellicht ook hinder voor Belgische reizigers

De Ierse piloten van Ryanair gaan staken. Ook Ryanair-piloten uit andere landen overwegen het werk neer te leggen. Donderdag komen ze samen in Brussel. Ook voor Belgische reizigers dreigt hinder.

De Ierse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair gaan op 12 juli staken. De piloten zijn het onder meer niet eens met de manier waarop hun werkgever piloten over de andere Europese bases verdeelt. Gisteren werd in Dublin met een overgrote meerderheid (94 tegen 1) beslist om tot acties over te gaan.

De staking zal waarschijnlijk ook door Belgische reizigers gevoeld worden. Ryanair vliegt vanuit Dublin naar Zaventem en Charleroi.

De actie valt midden in het drukke zomerseizoen en zal 24 uur duren. Mogelijk volgen er nog stakingsdagen, maar daarover wordt later beslist. De vakbond blijft naar eigen zeggen bereid om met de luchtvaartmaatschappij in gesprek te gaan.

De Ierse prijsdrukker liet via Twitter weten dat ze teleurgesteld is over de beslissing van de Ierse piloten. De luchtvaartmaatschappij noemt de actie ‘onnodig’ en zegt dat ze al haar klanten die op 12 juli in Ierland het vliegtuig moeten nemen zal verwittigen. Ryanair maakt zich sterk dat de meerderheid van zijn klanten geen hinder zal ondervinden van de actie aangezien “Ierland goed is voor minder dan 7 procent van de Ryanair-vluchten”.

Ierland is overigens niet het enige land waar personeel van Ryanair zich roert. Nu donderdag komen in Brussel vakbonden uit verschillende Europese landen samen om te overleggen over een actieplan. Ze hadden de Ierse budgetvlieger tot eind juni de tijd gegeven om in te gaan op hun eis om de lokale arbeidswetgeving te erkennen. De christelijke bediendevakbond CNE zei vorige week nog stakingen deze zomer niet uit te sluiten.

Ryanair erkende vorig jaar voor het eerst in zijn 32-jarig bestaan enkele vakbonden voor piloten en voor cabinepersoneel - nog niet in België - en wist daarmee in december een geplande staking van Ierse piloten af te wenden. De lagekostenmaatschappij is met ongeveer 430 toestellen, 130 miljoen passagiers per jaar en meer dan 4.000 piloten de grootste aanbieder van inter-Europese vluchten.