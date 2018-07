Directrice van prestigieuze middelbare school zelf betrapt op plagiaat

Gent - De directrice van de meest prestigieuze school van Gent heeft de reputatie van haar school een serieuze knauw gegeven. In het voorwoord van het jaarboek voor de zesdejaars schreef ze een column over van professor Hendrik Vos, maar ze zette er doodleuk haar eigen naam onder.

De leerlingen zelf krijgen een dikke nul als hun boekverslagen een toonbeeld zijn van het betere copy-pastewerk. Het Sint-Bavohumaniora zou zelfs speciale software hebben om valsspelerij op te sporen. De middelbare school heeft een reputatie hoog te houden: die van oerdegelijke, katholieke school.

Die reputatie heeft een stevige knauw gekregen, nu blijkt dat de directrice een column overschreef van politicoloog Hendrik Vos (UGent). “Dat was een soort brief”, zegt Vos. “In mei ging het veel over mei ’68 en ik had een boodschap voor millennials. Ik heb hem ingesproken en de tekst is ook op de website van Radio 1 verschenen.”

Dankzij het betere speurwerk van leerlingen en ouders kwam aan het licht dat directrice Hilde Allaert die tekst gebruikte voor haar voorwoord in het jaarboek van de zesdejaars. En dat lieten ze meteen weten aan de professor. “Ze heeft letterlijk mijn tekst overgeschreven”, zegt Vos. “Zelfs de komma’s stonden op dezelfde plaats. Dit is de zwaarste vorm van plagiaat, en dan nog van iemand met zo’n voorbeeldfunctie. Mochten studenten dat bij ons uitsteken, dan moeten ze voor een tuchtcommissie verschijnen en riskeren ze van de universiteit verwijderd te worden.”

Bochtenwerk

Wij konden de directrice gisteravond niet bereiken voor commentaar, maar op de website van Knack geeft ze toe dat ze vergat te vermelden waar de tekst vandaan kwam. “De column had ik gehoord op de radio. Ik had te weinig tijd, maar dat is geen excuus”, zegt ze.

Vos wilde de kwestie met de mantel der liefde bedekken – het gaat tenslotte maar om een jaarboek van leerlingen en niet om een officieel document – maar het stoort hem mateloos dat Allaert zich in allerlei bochten wringt om de boel te minimaliseren.

“Zo is het ongeloofwaardig dat ze snel wat nota’s nam van wat ze op de radio hoorde en dat door haar secretaresse in een tekst liet gieten”, zegt Vos. “Daarvoor is de tekst te letterlijk overgenomen. On­begrijpelijk dat ze de dwaasheden zo opeenstapelt.”

Vos is niet van plan om een klacht in te dienen, maar mogelijk krijgt de zaak nog een staartje. “We zullen er rekening mee houden tijdens het evaluatiegesprek met de directrice”, zegt de voorzitter van het schoolbestuur Rita Dhoore. “Dit is een ernstige zaak waar we intern nog een hartig woordje over moeten praten. Aan de andere kant mogen we het ook niet opkloppen. Het gaat om een vriendenboek voor de uitzwaaiende zesdejaars. Dit is eigenlijk iets wat twee volwassen mensen zelf moeten kunnen oplossen.”