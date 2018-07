Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Als Martinez met zijn filosofie slaagt tegen Brazilië, zijn we dé ploeg van het WK”

Bondscoach Roberto Martinez vertelde dinsdag dat hij tegen Brazilië zijn tactiek niet plots zal omgooien en de Belgen zal laten verdedigen. “Naïef zou ik dat niet noemen”, vindt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. “Want wat kunnen we als voetballiefhebbers

hebben tegen een ploeg zijn die aanvalt? Het is zijn filosofie, dat hij die volgt kunnen we aannemen. En stel dat het lukt. Dan zijn we plotseling dé ploeg van het WK.” Verder komt hij ook nog terug op de kwalificatie van Engeland en maakt hij een keuze tussen Neymar en Hazard.