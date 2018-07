Nederlandse motorclub zit achter aanval op Vlaamse kippenboer

Rijkevorsel - Acht kogels vuurden twee onbekende gangsters een jaar geleden af op Nick Leemans (29), een jonge kippenboer uit Rijkevorsel. Hij kwam op 6 april vorig jaar thuis en werd op zijn erf van kortbij onder vuur genomen. Vier kogels gingen dwars door zijn lijf. Hij raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde de schietpartij als bij wonder.

Samen met zijn vrouw dook hij onder omdat hij geen idee had wie achter de aanval zat. Maar al snel gonsde het van de geruchten dat de schietpartij zou kaderen in een drugszaak.

Gisteren kwam er dan een doorbraak in de zaak toen de politie een 42-jarige man uit Breda oppakte. De man is een prominent lid van motorclub Kings Syndicate, een relatief nieuwe club met oud-leden van de beruchte motorbende No Surrender. De man werd gearresteerd op vraag van Belgische speurders, die de mislukte liquidatie van Leemans onderzoeken.

Volgens onze informatie werd de aanval door huurmoordenaars van Iraakse afkomst uitgevoerd, en zouden zij nog steeds spoorloos zijn.

Leemans’ familie blijft volhouden dat hij “een harde werker is die leeft voor zijn bedrijf en zijn ­familie, en die geen vijanden heeft”.