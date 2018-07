Vermist meisje (6) dood teruggevonden, mama verneemt alles via Facebook: “Dat is verdomme mijn dochter!”

In Schotland heeft de zoektocht naar het zesjarige meisje, Alesha MacPhail, een tragisch einde gekregen. Speurders vonden haar levenloze lichaam, nadat ze maandagochtend verdwenen was uit het huisje van haar grootouders. Mama Georgina Lochrane (3) vernam het verschrikkelijke nieuws via Facebook. De hele gemeenschap is in schok.

“Zeg mij wat er gebeurd is? Dat is mijn dochter! Dat is verdomme mijn dochter!” Met die woorden reageerde Georgina op een Facebookpost van Angela King, de grootmoeder van Alesha. Toen de oma Georgina niet kon bereiken, had ze immers al via sociale media alarm geslagen. Want het meisje was tijdens de begindagen van de vakantie plots om 6.25 uur verdwenen uit het huis in Port Bannatyne, op het Schotse eiland Bute. De noodkreet van de oma bewoog talloze buurtbewoners om een grote zoektocht op te zetten. Toen mensen in de reacties van de Facebookpost een link stuurde naar artikels uit de krant, drong het tot de mama van Alesha door: haar dochter was dood.

Drie uur nadat de Facebookpost online verscheen vonden vrijwilligers immers twee kilometer verder in een bosachtig terrein het levenloze lichaam van Alesha bij een verlaten hotel. Wat er met het meisje gebeurd is, is onduidelijk. Eén van de pistes zou kunnen zijn dat het kind slaapwandelde en in problemen is gekomen. De politie sluit moord echter niet uit en roept de gemeenschap van 7.500 eilandbewoners op om zo goed mogelijk mee te werken aan het onderzoek. Dat schrijven verschillende Schotse media.

Honderden bloemen, kaartjes en briefjes zijn neergelegd aan het huis van de grootouders van Alesha. Toen mama Georgina iedereen kwam bedanken voor hun steun, barstte ze in tranen uit, waarna ze door haar partner George Horn moest worden ondersteund. Ook Alesha’s papa Rab MacPhail en diens partner Toni McLachlan waren overmand van verdriet. “Dit is onze grootste nachtmerrie”, vertellen haar grootouders, ouders en stiefouders verslagen.