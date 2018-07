Gert Verheyen nog één keer analist over de Rode Duivels: “Ik hoorde al veel onzin over het systeem van Martinez”

Hoe moet België spelen tegen Brazilië? Met drie man in de verdediging, met offensieve flankspelers, op de tegenaanval? Iedereen heeft er zijn mening over, maar wij vroegen het aan Gert Verheyen. De hoogst aangeschreven analist van het land is nu trainer van KV Oostende, maar trekt nog één keer dat andere pak aan. “Ik hoorde al veel onzin over het systeem van Martinez.”

Neymar, Willian, Coutinho…Dat is nog wat anders dan de Japanners en tegen het land van de rijzende zon hadden we al veel problemen. Als we onze flanken weer openlaten dan wordt België vrijdag de speelbal van Brazilië.

“Ik hoorde al veel onzin over dat systeem van Martinez”, zegt Gert Verheyen. Stel dat je met vier verdedigers begint. In de opbouw schuiven de twee backs mee en we lijden balverlies. Dan staan er op dat moment nog twee mensen achter de bal: de twee centrale verdedigers. In een omschakelingsmoment is elk systeem kwetsbaar, maar als je met drie man achteraan voetbalt, heb je altijd drie mensen achter de bal.”

“Niet verboden te wisselen”

Tegen Brazilië lijkt ons dat niet slecht, maar zouden we op de flank dan niet beter de defensief sterkere Chadli zetten dan de aanvallende Carrasco. En Fellaini op het middenveld?

“Martinez moet de temperatuur meten op training, maar het is niet verboden om te wisselen. Daarom pak je zoveel spelers mee naar het WK en ik kan me voorstellen dat Chadli en Fellaini mentaal beter uit het duel met Japan zijn gekomen dan Mertens en Carrasco. Dat gezegd zijnde vind ik niet dat je onze flankspelers moet overladen met defensieve taken. Je zet daar net aanvallende profielen opdat ze zouden aanvallen. Als je te veel zegt pas op voor dit, pas op voor dat…Dan steken ze dat in hun kop en ben je ze kwijt. Dan kun je even goed verdedigers zetten. Dat zegt Hein Vanhaezebrouck ook. Het basisprincipe is eigenlijk simpel. Hoe meer we zelf de bal hebben, hoe minder kwetsbaar we zijn.”

Geen foto van systeem

Verheyen kent Martinez goed omdat ze intensief samenwerkten toen de huidige KVO-trainer nog bondscoach was van de Belgische U19. Ze overlegden regelmatig. “Het is niet dat we dagelijks contact hebben, maar ik vind hem een heel goeie trainer en hoop dat het WK heel goed evolueert voor hem. Er wordt veel gesproken over tactiek, maar dan zie ik foto’s of stilgezette beelden van een wedstrijd om die tactiek te bespreken en dat is het stomste wat je kunt doen. Een ploeg is altijd in beweging en zo’n systeem is heel flexibel. Martinez laat zijn pocketspelers - Mertens en Hazard - vaak terugzakken zodat we soms in 5-4-1 staan. Hoe offensief of defensief een tactisch systeem is, hangt dikwijls gewoon af van hoe je het invult.”