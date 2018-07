Greenyard roept diepvriesgroenten terug wegens mogelijke besmetting in fabriek

Brussel -

Greenyard roept alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar geproduceerd werden in zijn fabriek in Baja (Hongarije) terug, zo blijkt uit een mededeling op zijn website. De maatregel werd genomen in het kader van een mogelijke listeriabesmetting. Het is niet duidelijk of sommige van deze producten ook op de Belgische markt zijn terechtgekomen: bij Greenyard was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.