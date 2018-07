Engelsen spotten met Thibaut Courtois na zijn uitspraken over Engelse doelman

De Engelsen hebben onze nationale doelman Thibaut Courtois van antwoord gediend na zijn uitspraken over de Engelse keeper Jordan Pickford. Courtois zei na de groepsmatch tegen Engeland al lachend dat hij het doelpunt van Januzaj misschien wél had gepakt, maar dat de Everton-doelman tien centimeter kleiner is dan hem. Die uitspraken deden in Engeland heel wat stof opwaaien en Courtois krijgt ze als een boomerang terug.

Op sociale media regende het ironische commentaren na de twee Japanse goals maandag in de groepsmatch van de Rode Duivels. “Als Courtois zijn armen tien centimeter langer waren geweest, dan had bij beide Japanse goals gepakt”, tweette James Ducker, een journalist van de Daily Telegraph. “Courtois zou die bal gepakt hebben als hij niet zo groot was. Het kostte hem te veel tijd om tegen de grond te gaan”, tweette Andy, een supporter van FC Sunderland. En zo ging het maar door. Bij de analyse in de BBC studio vroeg Engels Ex-international Gary Lineker bij het tweede Japanse doelpunt, een afstandsschot van Inui: “Zou Pickford die bal wél gepakt hebben?”

Reactie Pickford

Ook de Everton-doelman zelf kwam na zijn schitterende save in de strafschoppenreeks tegen Colombia terug op de uitspraken van Courtois. “Het kan me niet schelen dat ik niet de grootste keeper ben, waar het om gaat is dat je er staat op het moment zelf en de saves doet die nodig zijn. Dat heb ik gedaan”, aldus Pickford.

De uitspraak van Courtois klopt eigenlijk ook niet. Courtois meet 1m99, Jordan Pickford 1m85. Het verschil is dus 14 centimeter, geen 10 centimeter.