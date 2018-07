Falcao beschuldigt Amerikaanse ref van partijdigheid

Radamel Falcao heeft na de uitschakeling van Colombia op het WK hard uitgehaald naar de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger. Volgens de Colombiaanse aanvoerder floot de ref in het voordeel van de Engelsen, die het dinsdagavond in Moskou na strafschoppen haalden en zo doorstootten naar de kwartfinales.

“Ik vond het vreemd dat ze een Amerikaanse scheidsrechter aanduidden, ook al omdat hij een schorsing achter de rug heeft”, verklaarde de 32-jarige spits van AS Monaco in de mixed zone van het stadion van Spartak Moskou. “Ik blijf met veel vragen zitten. Hij sprak ook alleen maar Engels. Ik weet het niet meer. Het was duidelijk dat hij partijdig was.”

Mark Geiger werd in 2015 voor zes maanden geschorst nadat hij in de halve finale van de Gold Cup tussen Panama en Mexico een aantal twijfelachtige beslissingen had genomen. Ook op dit WK was er al controverse rond de scheids nadat een Marokkaanse international hem ervan had beschuldigd het truitje van Ronaldo te hebben gevraagd tijdens de rust van Marokko-Portugal. De FIFA weerlegde die beschuldiging nadien.

“Het is heel duidelijk dat, telkens er een twijfelgeval was, hij in het voordeel van Engeland floot. Het is een schande dat hij in de achtste finales mocht aantreden”, vervolgde een boze Falcao.

Engeland kwam tegen Colombia op voorsprong na een strafschop omgezet door Harry Kane. Geiger legde de bal op de stip na een duidelijke overtreding van Carlos Sanchez. Diep in de toegevoegde tijd maakte Yerry Mina gelijk maar de Engelsen wonnen alsnog na strafschoppen.

“We verlaten het toernooi met opgeheven hoofd. We hebben een hele wedstrijd geknokt. In de strafschoppenreeks hadden wij het even goed kunnen halen. Dit doet pijn maar zo is voetbal”, besloot Falcao.