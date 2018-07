Nieuwe beelden van Thaise jongens: ondanks hachelijke situatie, goed humeur

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de twaalf Thaise voetballertjes die samen met het hun coach vastzitten in een ondergelopen grot. In de video geven ze aan in goede gezondheid te verkeren. Ondanks hun hachelijke situatie lijkt de stemming er goed mee te vallen.

De beelden werden op Facebook gepost. Daar is ze te zien hoe de twaalf jongens het goed lijken te stellen. Ze glimlachen en stellen zich om beurten voor. Om zich warm te houden, hebben ze nu aluminium overlevingsdekens gekregen. Nog in de video is te zien hoe één van de jongens enkele krassen op het voorhoofd heeft en verzorging krijgt van een militair arts.

Hoewel de jongens het al bij al goed lijken te stellen, is hun redding mogelijk niet voor morgen. Het water in de grot zal vermoedelijk blijven stijgen door het aankomende regenseizoen.

