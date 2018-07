Lidl verkoopt vanaf 2019 geen plastic wattenstaafjes, rietjes en bestek meer

Lidl België gaat tegen eind 2019 stoppen met de verkoop van plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, wegwerpbekers en -glazen, borden, bestek en wattenstaafjes met plastic staafje. Het is een van de concrete maatregelen die de supermarktketen neemt na de aankondiging om tegen 2025 het gebruik van plastic met 20 procent terug te dringen. Dat meldt Lidl woensdag.

Lidl vervangt de plastic wegwerpartikelen door producten van alternatieve en recycleerbare materialen. Het bedrijf bekijkt momenteel de mogelijkheden met zijn leveranciers. In een tweede stap wil Lidl ook het bestek en rietjes in kant-en-klare maaltijden en bij dranken aanpakken.

“We gaan in onze plasticstrategie uit van een doelgerichte aanpak: vermijden, reduceren, recycleren”, legt woordvoerster Isabelle Colbrandt uit. “Door geen plastic wegwerpartikelen meer te verkopen, vermijden we het gebruik van plastic en verbeteren we zo onze plasticbalans.”

Lidl België is van plan de hoeveelheden die al ingekocht werden nog te verkopen en daarna over te schakelen op alternatieve materialen. De supermarktketen heeft al meerdere initiatieven genomen om plastic te reduceren. Zo stopt het bedrijf na de zomer met de verkoop van niet-duurzame plastic draagtassen. Het spaart daardoor jaarlijks 20 ton plastic uit. Lidl schrapte eerder al de plastic verpakking rond bananen. Dat was goed voor een reductie van bijna 5 ton plastic per jaar.