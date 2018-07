Overvallers stampen deur in, bedreigen receptioniste en stelen kassa: wie herkent deze drie mannen?

Op 21 april 2018 omstreeks 02.25 uur werd een gewapende overval gepleegd door drie daders in een hotel gelegen in de Jean Stasstraat in Sint-Gillis. De politie en het parket zijn op zoek naar de daders.

Eén van de daders schopte te toegangsdeur kapot om binnen te geraken. Ze gingen onmiddellijk naar de receptie en bedreigden de receptioniste. Ze stalen de inhoud van de kassa en vluchtten weg in de richting van de Zwitserlandstraat.

De eerste dader is van Noord-Afrikaanse origine en is normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgrijze trainingsbroek, een jas met een donkere kap en lichtkleurige baskets.

De eerste dader. Foto: FedPol.

De tweede dader is van Noord-Afrikaanse origine en is mager. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zonnebril, een jeans, een donkere jas van het merk “ Emporio Armani” en een grijze pet met een logo.

De derde dader, eveneens van Noord-Afrikaanse origine, is atletisch gebouwd en heeft een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtblauwe jeans, een kakikleurige pull en een donkere pet met het logo “NY”.

Herkent u de daders op de bewakingsbeelden of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu