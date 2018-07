Ronaldo naar Juventus is geen droom: iedereen spreekt nu van een transfer (en zo gaat de Oude Dame die betalen)

Blijven bij Real Madrid, terugkeren naar Manchester United of verhuizen naar PSG. Dat leken de drie meest realistische opties deze zomer voor Cristiano Ronaldo. Sinds deze week heeft Juventus zich echter in de strijd gegooid voor de Portugese superster. En met succes, want zelfs de betrouwbaarste Italiaanse bronnen bevestigen dat er gewerkt wordt aan een transfer.

Maandag werd er nog gelachen met de voorpagina van het Italiaanse Tuttosport, dat uitpakte met het nieuws dat de Oude Dame dicht bij een transfer van Ronaldo stond. De Turijnse krant staat bekend om regelmatig uit de bocht te gaan als het op geruchten rond Juve aankomt en dus werd er niet al te veel aandacht aan geschonken.

Dat veranderde een dag later toen ook andere kranten, zoals Marca en A Bola, het nieuws van een potentiële transfer van de zomer brachten. Juventus zou een contract van vier seizoenen met een jaarsalaris van 30 miljoen euro hebben klaarliggen en 100 miljoen euro overmaken richting Madrid. Veel lager dan Ronaldo’s afkoopclausule van 1 miljard euro, maar die lagere clausule zou Ronaldo op papier verkregen hebben van Real en geldt niet voor PSG, Spaanse en Engelse clubs.

Het wordt serieus...

Ondanks de mediastorm bleven velen in Italië op hun hoede. Het was daarom wachten op de betrouwbare Romeo Agresti van Goal Italia en Gianluca Di Marzio van Sky Italia om hun zegje te doen over Ronaldo en Juventus. Beide transferanalisten kwamen daarmee dinsdagavond op de proppen en bevestigden de lopende onderhandelingen.

Agresti, de Juve-clubwatcher bij uitstek, schreef het volgende: “Er zijn nog geen directe contacten geweest tussen Juventus en Real Madrid, maar Juve gaat een poging wagen om Ronaldo in huis te halen. Ook al wordt het ingewikkeld en moeilijk.”

Di Marzio ging iets verder: “Juventus heeft bevestigd dat Ronaldo zijn bereidheid om naar Turijn te verhuizen heeft bekendgemaakt. De club bevestigt niet dat het al ver staat in de onderhandelingen, wel dat het een transfer bespreekt met Ronaldo’s manager Jorge Mendes. Juventus bekijkt momenteel de financiële kant van de zaak, welke kan oplopen tot zo’n 400 miljoen euro. Als er onvoldoende middelen zijn, zal voorzitter Andrea Agnelli een externe sponsor zoeken.”

Marca vertelt

In de woensdageditie van Marca wordt er dieper ingegaan op de gebroken relatie tussen CR7 en Real Madrid, met name voorzitter Florentino Perez. “Ronaldo heeft beslist om Real te verlaten en het is niet omwille van het geld”, stelt de Spaanse krant. Er werd meestal aangenomen dat Ronaldo minstens evenveel als Lionel Messi en Neymar wilde verdienen en daarom moeilijk deed in Madrid.

“De relatie met Perez is gebroken en Juventus zit achter hem aan. Tenzij er een verrassende wending in het verhaal komt, speelt hij volgend seizoen in Turijn. Ronaldo was vorige zomer een beter contract beloofd, maar dat kwam niet. Pas een week voor het WK kwam Real met een voorstel.”

“Ronaldo voelt zich niet gesteund de laatste 2-3 jaren. Daardoor voelt hij zich gekwetst en niet goed behandeld. Er werd constant gesproken over zijn opvolgers, zoals Neymar, terwijl hij uitgefloten werd bij elke periode dat hij niet scoorde. Volgens de Portugees stond enkel Zinédine Zidane volledig achter hem in Madrid en die is vertrokken. Toen Real zich van hem distantieerde tijdens zijn problemen met de fiscus, besliste Ronaldo om te vertrekken.”

Hoe gaat Juve dat betalen?

Naast opnieuw Tuttosport, Corriere dello Sport, La Stampa (de krant in handen van de Agnelli-familie), Marca, AS, A Bola, O Jogo en andere kranten bevestigde woensdag ook La Gazzetta dello Sport de onderhandelingen en het plan van Juventus om Ronaldo naar de Serie A te halen. Ook Josep Pedrerol van El Chiringuito, een goede vriend van Perez, bracht het nieuws als een “done deal”.

De grote vraag is echter: hoe gaat de Oude Dame dat in godsnaam betalen? De transferprijs van 100 miljoen euro is geen probleem. Juve spendeerde twee jaar geleden 90 miljoen euro aan Gonzalo Higuain en de Italiaanse kampioen staat er financieel vrij sterk voor. Bovendien kunnen transferprijzen in de boekhouding gespreid worden over verschillende jaren, waardoor Ronaldo per jaar zo’n 45-50 miljoen euro zou kosten aan de Italiaanse topclub. Een serieus gewicht op de financiën van Juve, maar niet onoverkomelijk.

Juventus zou al sinds de winter bezig zijn met de transfer en onderhandelingen met Jorge Mendes, die ook nieuwbakken Juve-speler Joao Cancelo vertegenwoordigd, opgestart hebben. De Bianconeri zijn dus al maanden bezig met het bekijken van het financiële plaatje. Daarbij krijgt Agnelli de steun van John Elkann, de topman van Exor. Dat is de holding achter de FCA Group (Fiat Chrysler Automobiles), eigendom van de Agnelli-familie en dus het bedrijf achter Juventus.

Elkann en Agnelli zijn zakenmannen en zien de mogelijkheden op financieel vlak en qua marketing als Ronaldo naar Turijn komt. Exor/FCA zou dan ook een deel van het salaris van de Portugese ster op zich willen nemen, namelijk een derde (10 miljoen euro). De rest is dan voor Juve. Al zal de club in dat geval wel aan de FIFA moeten uitleggen waarom de inmenging van een derde partij noodzakelijk is, zoals PSG dat bij Neymar moest doen voor de hulp van Qatar.

De beurscijfers van Exor én Juventus schoten deze week alvast serieus de hoogte in. Wordt vervolgd...