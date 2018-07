Gers Pardoel drijft de spanning voor de Rode Duivels nog wat op: “Als ze de finale winnen dan geef ik gratis concert”

“Als België het WK wint, treed ik met mijn hele band gratis op in jullie hoofdstad.” Dat schreef rapper Gers Pardoel dinsdagnacht in zijn eigen Instagramstories. Fans van de Nederlander zijn meteen van plan om extra te gaan supporteren voor onze Rode Duivels, in de hoop dat het concert in Brussel ook echt zou kunnen doorgaan.

Nederland moet met pijn in het hart toezien hoe ze zelf niet mogen meedoen met het WK. Dan maar supporteren voor de Rode Duivels, natuurlijk. Rapper Gers Pardoel gaat de druk voor onze jongens om het tornooi te winnen nog wat opvoeren door een opmerkelijke belofte doen. Naar eigen zeggen is hij van plan om een gratis concert te spelen in Brussel, als de Rode Duivels de beker mee naar huis kunnen nemen.

Maar dan moeten de Rode Duivels deze vrijdag natuurlijk wel de kwartfinale winnen tegen hun geduchte tegenstander Brazilië natuurlijk. En de twee volgende etappes...