16 jaar nadat hij staatsvijand nummer één werd, supportert Prendergast voor België: “Maar ik heb geen spijt van mijn beslissing”

17 juni 2002, een dag die in de geheugens van de Belgische voetbalfans gegrift staat. De Rode Duivels hadden zich op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea met enige moeite geplaatst voor de achtste finales. De Belgen verrassen Brazilië en lijken na 35 minuten spelen zelfs op voorsprong te komen, maar dan besluit de Jamaicaanse ref Peter Prendergast zich uit te roepen tot Belgisch staatsvijand nummer één. Hij keurt de goal af, tot onbegrip van al wat rood, geel en zwart is. Zestien jaar later staat hij nog steeds achter die beslissing en reageert hij op de beschuldigingen van doelpuntenmaker Marc Wilmots. En de Jamaicaan is onder de indruk van de huidige Belgische generatie. Mijn hart is met de Rode Duivels”, zegt hij bij Sudinfo, dat hem wist te strikken voor een uitgebreid interview.

Een strakke voorzet vanop rechts van Jacky Peeters, Marc Wilmots klimt hoger van Roque Junior en verschalkt de Braziliaanse doelman met een rake kopbal. België in extase, totdat duidelijk wordt dat scheidsrechter Prendergast het doelpunt afkeurt voor een vermeende duwfout. Wilmots zei later dat de Jamaicaanse ref al onder de rust zijn fout zou hebben toegegeven. De vermoedens van corruptie laaien bovendien op wanneer uitlekt dat Prendergast op kosten van de Braziliaanse federatie naar Rio vliegt.

België zou Prendergast nooit vergeven. “Als de VAR toen had bestaan, hadden we gewonnen. Er was van een duwfout geen spraken”, zegt Jacky Peeters vandaag in onze krant over die bewuste fase. “Ik heb spijt dat we niet zijn gaan protesteren. Zelfs Wilmots bleef stil. Prendergast zou wel niet zijn teruggekomen op zijn beslissing, maar hij had ons iets kunnen teruggeven.” Gert Verheyen beaamt dat. “We protesteerden niet omdat het tegen Brazilië was. Laat ons die match herspelen en we winnen ze.”

“Nooit gezegd dat ik fout was”

Wilmots stapt ongelovig weg: Prendergast keurde zijn doelpunt af. Foto: AP

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina gaf later toe dat het doelpunt had moeten goedgekeurd worden. Maar bij Sudinfo blijft Prendergast, 54 jaar oud ondertussen, zelf bij zijn standpunt, zestien jaar na de feiten. “Als ik het mis heb, kan ik het gemakkelijk toegeven, maar dat was niet het geval. Ik begrijp dat het teleurstellend was in België, maar niemand, ook niet bij de FIFA, gaf me de schuld van deze beslissing. Om je te overtuigen: heb je de reactie van Wilmots gezien na mijn fluitsignaal? Hij leek misschien ongelovig, maar hij is vrij rustig, hij haast zich niet naar me zoals zoveel gefrustreerde spelers in vergelijkbare omstandigheden kunnen doen, vooral tijdens een achtste finale van een wereldbekerronde. Ik zeg niet dat je dat per se moet doen, maar lichaamstaal is vaak veelzeggend. Er kwam maar één speler naar mij (Mbo Mpenza, nvdr.). Ten tweede: je moet de hele fase goed bekijken, vóór de spelers de lucht ingaan. Daar is een duwtje in de rug, wat je kan zien in slow motion.”

En dan is er nog het punt dat Wilmots claimde dat Prendergast zijn fout onder de rust al toegaf. “Ik weet niet welk spel hij speelde, maar ik heb dat nooit gezegd. Ik heb hem inderdaad gesproken in de tunnel, maar enkel om te zeggen dat de aanvaller zich kalm moest houden (Gert Verheyen, nvdr.). Hij zei vervolgens dat er geen fout was bij het doelpunt. ‘Een duw is een duw’, heb ik toen geantwoord. Dat is alles.” Maar waarom zou Wilmots dat dan zeggen? “Geen idee. Misschien moest hij gewoon zijn frustraties ventileren. Als hij mij in diskrediet wilde brengen, is dat klein. Ik zou nooit een ‘groot’ land bevoordelen. Als ik al een boontje had voor een land, was het Duitsland. Ik was als kind fan van Franz Beckenbauer.”

Bob Marley, Bolt, doping en uniformen

Prendergast is vandaag de dag een bezige bij. “Ik bekleed de functie van instructeur bij de scheidsrechters van Concacaf. Ik doe zaken, in verschillende vormen. Ik werk in financiën, waar ik geldtransfers organiseer, en ben ook een bedrijf begonnen dat schoolkleren en uniformen produceert.” En ook in het atletiek is Prendergast thuis. “Ik ga niet zo ver om te zeggen dat hij een goede vriend is met wie ik de hele nacht ga feesten, maar Usain Bolt en ik groeiden in dezelfde buurt op. We kennen elkaar goed genoeg. Ik heb al met hem gevoetbald in liefdadigheidswedstrijden. Zoals alle Jamaicanen, hij is een erg bescheiden persoon. Hij is een uitzonderlijke kampioen die ik enorm waardeer.”

Daarnaast trad Prendergast ook op als een rechter in een dopingonderzoek tegen Asafa Powell, een andere Jamaicaanse topsprinter. De commissie legde hem een schorsing van 18 maanden op, maar in hoger beroep werd Powell enige tijd later vrijgesproken na een tegenexpertise in opdracht van drie onafhankelijke laboratoria. Zij verklaarden dat de aangetroffen stof (oxilofrin) afkomstig was van een voedingssupplement, en dus niet was opgenomen als onderdeel van de dopingproducten.

Privé gaat het de Jamicaan ook goed af. “Ik heb zes kinderen, drie meisjes en drie jongens. Daarnaast heb ik ook twee stiefkinderen.” En enkele van die nakomelingen zijn best bekend in het thuisland. De eerste vrouw van Prendergast was namelijk Sharon Marley, de geadopteerde dochter van Bob Marley. Hun gezamenlijk dochter is dus officieel de kleindochter van legendarische reggae-zanger. Met 35.000 volgers op Instagram en een carrière als schrijfster, model en danseres is ze niet onbekend. Daarnaast is één van zijn zonen ene stuntman en de andere een muzikant onder het pseudoniem Biggz General.

Revanche tegen Brazilië

Ondertussen droomt heel België van een revanche, nu vrijdag in Kazan. De Rode Duivels kunnen de gedoodverfde favoriet - zeker na het vroegtijdig verdwijnen van Argentinië, Duitsland en Spanje - dan uit het toernooi kegelen. Prendergast hoopt dat de Rode Duivels het halen. “Ik ga zeker kijken. Ik vind België sterk, ze hebben veel talent en een grote mentale veerkracht. Ze zijn sterker dan de ploeg van 2002. Mijn hart is bij de Rode Duivels vrijdag. Ik wil ze dan ook feliciteren met de ongelooflijke wedstrijd tegen Japan. Wat een waanzin! Ik volg het WK van dichtbij. België-Japan was de beste wedstrijd van het toernooi.”

(Lees verder onder de foto)

Fellaini heeft zonet de 2-2 gemaakt tegen Japan. “De beste partij van het toernooi” Foto: Photo News

Fan van de VAR

Op het WK in Rusland wordt voor het eerst gebruikgemaakt van de VAR. Is Prendergast, als ex-scheidsrechter en instructeur bij de scheidsrechters van Concacaf, fan van de videoref. “Ja”, klinkt het overtuigend. “Ik ben helemaal voor. Kijk wat er gebeurde bij het Zuid-Koreaanse doelpunt tegen Duitsland. Het pas na een paar herhalingen dat je zag dat de bal van een Duitser kwam. Daar is geen discussie over nodig, de videoref is geweldig. Iedereen staat op gelijke voet en de ref wordt geholpen. Er zijn nog problemen met het systeem, maar het is een grote hulp.” Wat als Prendergast in 2002 al hulp had gehad van de VAR? “Het zou me zonder twijfel geholpen hebben op bepaalde momenten. Maar het had geen verschil gemaakt met de fase met Marc Wilmots, nee.”

Zestien jaar later en nog steeds even standvastig...