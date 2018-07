Theo Francken heeft “goed gesprek” gehad met Jan Peumans

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft naar eigen zeggen een “goed gesprek” gehad met partijgenoot Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Die laatste had in een interview in Het Belang van Limburg kritiek op de marsrichting van de partij. Hij was daarbij ook streng voor staatssecretaris Francken. Die noemde hij “niet de geknipte man om de partij te leiden”.