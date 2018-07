Braziliaanse media vrezen spionage door Lukaku en Witsel

De Braziliaanse media vrezen na twaalf Belgische WK-goals onze aanval en dan vooral de “luchtmacht”. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor “spionage” door Lukaku en Witsel.

De Braziliaanse defensie kan fenomenale cijfers voorleggen, maar Estadão meent dat ze tegen België zwaar op de proef zal worden gesteld: “Brazilië kreeg op dit WK slechts één tegendoelpunt en dan nog na een lichte duw op Miranda, maar nu zal die defensie getest worden door de beste aanval op dit WK. België scoorde twaalf goals in vier wedstrijden. Een probleem is dat Brazilië tegen de Belgen niet kan beschikken over zijn voornaamste mandekker: de defensieve middenvelder Casemiro is geschorst na twee gele kaarten. Lukaku is sterk in de lucht. Dat kan een probleem vormen, want vier van de zes tegengoals die we onder bondscoach Tite slikten, kwamen er via kopballen. Op training besteedt hij daarom extra veel aandacht aan de luchtduels, zowel offensief als defensief.”

Superesportes vreest evenzeer de Belgische luchtmacht: “Onze defensie zal een nog straffere prestatie moeten afleveren tegen België dan tegen Mexico. Want België heeft de beste aanval van de wereldbeker. Thiago Silva en Miranda zullen in de lucht op de proef gesteld worden, want de Belgen hebben veel lengte. De ploeg van Martinez meet gemiddeld 1m85. Dat was ook hun wapen in de comeback tegen Japan. Vijf van onze jongste zes tegengoals kwamen er na hoge ballen (Superesportes telt zowel de kopbalowngoal van Marquinhos tegen Colombia mee als de goal van de Argentijn Mercado na een kopbalssist, red.).”

Witsel en Lukaku, de Belgische ‘spionnen’, in duel op training. Foto: AP

“Belgische oren zijn een gevaar”

O Globo waarschuwt voor twee Rode Duivels, die niet alleen met hun voeten, maar ook met hun oren een bedreiging vormen: “Witsel leerde Portugees tijdens zijn periode bij Benfica en onderhield het bij Zenit met Hulk. Lukaku leerde Portugees bij Anderlecht door met zijn Braziliaanse ploegmaats op te trekken. Op het eerste gezicht lijkt dat sympathiek, maar de spionnen Lukaku en Witsel kunnen hun kennis van het Portugees gebruiken om onze spelers af te luisteren tijdens de wedstrijd. Witsel liet al weten dat hij alles wat hij hoort van Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho en co. zal doorvertellen aan zijn ploegmaats.”

Lance kijkt ook naar het eigen gevaar: “Door de schorsing van Casemiro zal Fernandinho aan de aftrap komen tegen België. Hij is in de huidige selectie de enige speler van de dramatische 7-1-nederlaag tegen Duitsland vier jaar geleden die nog niet aan de aftrap stond in Rusland. Fernandinho was toen een van de slechtste spelers op het veld. De bondscoach zal mentaal met hem moeten werken opdat hij de demonen uit het verleden achter zich kan laten.”

Uit een bericht van Destak Jornal blijkt dat de kwartfinale tegen België het maatschappelijk leven in Brazilië zal beheersen: “Door de wedstrijd tussen België en Brazilië, die om 15 uur Braziliaanse tijd wordt gespeeld, zullen de banken over heel het land slechts vier uur open zijn en om 13 uur de deuren sluiten. De bankautomaten zullen uiteraard wel blijven werken, ook tijdens de wedstrijd.”