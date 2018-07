Moeder confronteert Amerikaanse milieubaas voor vol restaurant: “Eis dat je ontslag neemt”

Scott Pruitt, de Amerikaanse milieubaas was rustig aan het eten op restaurant toen plots een moeder naar hem toe kwam. “Ik eis dat je ontslag neemt”, zei ze onder andere. “We verdienen iemand die het milieu beschermt en gelooft in klimaatverandering.”

Dat er controverse is rond Pruitt, is al langer geweten. De voormalige procureur-generaal van Oklahoma was een gezworen vijand van milieuactivisten én hij liet ook al meerdere keren vallen dat hij het wetenschappelijk bewijs voor de klimaatverandering betwijfelt. Iets waar de mama in het filmpje het niet mee eens is. “Mijn zoon houdt van proper water en schone lucht. We verdienen iemand die het milieu wél beschermt en het serieus opneemt voor onze kinderen. Ik wil graag dat je ontslag neemt, voor de schandelen er een eind aan maken.”

Pruitt bleef roerloos zitten tijdens het gesprek en liet de vrouw praten. Hoe de situatie is afgelopen, is niet geweten.