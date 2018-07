Belgische parlementsleden hekelen Poolse premier: “Dit is onacceptabel”

De Belgische Europarlementsleden zijn kritisch voor de Poolse premier Mateusz Morawiecki, die woensdagochtend zijn visie op de toekomst van Europa uit de doeken kwam doen voor het halfrond in Straatsburg. “U heeft de democratische ‘checks and balances’ systematisch geliquideerd. Rechters onder politieke controle plaatsen is onacceptabel”, zei een Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees parlement.

Mateusz Morawiecki kwam in navolging van een hele resem Europese collega-premiers zijn visie op de toekomst van de Unie uit de doeken doen. Maar het debat in het Europees parlement in Straatsburg ging uiteindelijk vooral over de hervormingen van het gerechtelijk apparaat in Polen.

In december lanceerde de Europese Commissie de zogenaamde artikel 7-procedure, omdat ze zich zorgen maakt om de toegenomen politieke controle op het gerecht. De procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Polen het stemrecht in Europese ministerraden verliest. Maar Polen lijkt zich daar voorlopig weinig zorgen over te maken. Dinsdag besloot de Poolse regering nog om 27 van de 72 rechters van het Hooggerechtshof vervroegd met pensioen te sturen. Duizenden Polen kwamen daarna op straat om te protesteren tegen die beslissing.

De Poolse premier verdedigde de hervormingen van zijn rechts-populistische PiS-partij, en stelde dat de democratie en de onafhankelijkheid van het gerecht zelfs verbeterd zijn. Elke lidstaat mag zijn eigen gerecht hervormen in lijn met de eigen tradities, zei hij. Dat schoot veel parlementsleden, ook de Belgische, in het verkeerde keelgat.

Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Europese liberalen, reageerde erg kwaad op de uitspraken van Morawiecki. “De Europese Unie is een gemeenschap van waarden, en rechters onder politieke controle plaatsen is onacceptabel, niet tolereerbaar. Dat gaat niet over traditie, dat is een kwestie van principes”, fulmineerde hij. “Het gerecht hervormen is legitiem, maar rechters dwingen om met pensioen te gaan kan daar nooit deel van uitmaken. U heeft de democratische ‘checks and balances’ systematisch geliquideerd.”

“De Poolse premier verklaart dat de staat van de rechterlijke macht en de media in Polen merkelijk verbeterd is in vergelijking met vroeger, dat de democratie nog nooit zo levendig was als vandaag”, zegt CD&V’er Tom Vandenkendelaere. “Dat zou dan betekenen dat de vele Poolse ngo’s, de vele critici in het Europese Parlement én de hele Europese Commissie er niets van begrepen hebben. Daar moeten we ons minstens ernstige vragen over stellen.”

Sp.a-parlementslid Kathleen Van Brempt vindt de verplichte pensionering van rechters in Polen “de zoveelste stap in de ontmanteling van de scheiding der machten”, in het land. “Wij juichten de stappen van de Commissie toe om artikel 7 in werking te doen treden. Europa kan maar democratisch zijn als elke lidstaat afzonderlijk de democratie en de rechtsstaat naleeft.”

N-VA - die samen met onder meer de PiS van Morawiecki tot de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) behoort - steunt de opstart van de artikel 7-procedure, benadrukt Europarlementslid Sander Loones. “N-VA is duidelijk, ook tegen haar fractiegenoten.” Loones koppelt het Poolse debacle aan de Catalaanse kwestie in Spanje. “We roepen de andere Vlaamse partijen op om ook duidelijk te zijn tegenover hun fractiegenoten en de democratische fundamenten mee te verdedigen. Altijd en overal, ook als hun politieke vrienden erbij betrokken zijn. Niet alleen in Polen dus, maar ook bijvoorbeeld in Spanje”, zegt hij. “Wie dat niet doet, verliest het recht om met het belerende vingertje te zwaaien.”

“De huidige Poolse regering zet het land op een pad weg van de democratie”, vindt Bart Staes van Groen tot slot. “Ze ondermijnen de onafhankelijkheid van rechters, proberen het politieke debat te controleren en bedreigen de vrijheid van de media.” De groenen steunen de uitvoering van artikel 7, klinkt het. “Mensen worden lid van de EU met de verwachting dat dit hun democratie zal versterken. We moeten die democratie en de fundamentele rechten overal in Europa verdedigen. Dat is ook de taak van de Poolse overheid.”