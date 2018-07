Opnieuw handgranaat naar woning gegooid in Antwerpen, link met drugsmilieu wordt onderzocht

Wilrijk - Er is opnieuw met een handgranaat gegooid in Antwerpen. Dat gebeurde maandagnacht in de Letterkundestraat in Wilrijk.

Het incident werd pas dinsdagochtend opgemerkt maar zou maandagnacht hebben plaatsgevonden. Dinsdagochtend stelden verschillende bewoners vast dat hun geparkeerde auto’s waren beschadigd. “We hoorden ’s nachts een luide knal, maar wisten niet wat er aan de hand was”, vertelden getuigen aan de lokale zender ATV.

Ter plaatse vond de politie onderdelen van een granaat. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. “Alle pistes worden onderzocht, ook die van het drugsmilieu”, bevestigt Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket.

Het is niet het eerste incident met een granaat in Antwerpen. In maart gooiden onbekenden twee handgranaten naar een huis in de Van Heystveltstraat in Deurne. De schade was aanzienlijk: vijftien auto’s raakten vernield en ­zeven gevels beschadigd. In Willebroek gooiden onbekenden in april eveneens een granaat door het raam van een horecazaak.

Drugsoorlog

Volgens ingewijden passen al die incidenten in een grootschalige drugsoorlog die al enkele maanden woedt in het Antwerpse. Zo vonden eerder dit jaar ook al verschillende schietincidenten plaats. Begin januari werd in Wilrijk een 26-jarige man doodgeschoten op straat voor de ogen van zijn 2-jarige zoontje. De man had eerder anoniem getuigd in het VRT-programma ‘Pano’ over de drugsoorlog die in Antwerpen woedt.

Een maand later wordt opnieuw een man neergeschoten in Deurne, in een wijk waar kort daarvoor pamfletten circuleerden met de tekst ‘Dood aan de informanten”. Amper vijf dagen later wordt in Borgerhout een appartementsblok onder vuur genomen waar tot voor kort een andere verdachte uit het drugsmilieu woonde die zich had aangegeven bij de politie. En in mei werd een frituur beschoten in Deurne.