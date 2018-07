Bejaarde vrouw (92) schiet haar zoon neer, omdat ze absoluut niet naar het rusthuis wil

Een 92-jarige vrouw uit Fountain Hills in de Amerikaanse staat Arizona heeft haar 72-jarige zoon maandag doodgeschoten, omdat ze absoluut niet naar een rusthuis wou. De bejaarde Anna Mae Blessing zat rustig in haar zetel te wachten totdat de politie haar zou komen inrekenen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Anna Mae Blessing. Foto: Maricopa County Sherrif’s Office

Al zes maanden gingen de discussies er verhit aan toe ten huize van Anna Mae Blessing. De 92-jarige vrouw woonde immers al “te lang” in bij haar zoon en diens 57-jarige vriendin, zo vond de man zelf. Als de ruzies bleven duren, dreigde hij ermee om haar zonder tegenspraak naar een rusthuis in de buurt te sturen. En dat was iets waar de bejaarde vrouw absoluut niet mee kon leven.

Ze besloot een vreselijke en drastische oplossing te zoeken. De 92-jarige vrouw zocht haar twee revolvers bij elkaar. Eén exemplaar had ze in de jaren ‘70 gekocht, het andere had ze gekregen van haar echtgenoot zaliger. De twee gevaartes stak ze in haar kamerjas, zodat ze haar twee handen vrij had om veilig in de slaapkamer van haar zoon te raken. Een zoveelste ruzie bereikte het dieptepunt, toen de vrouw onverbiddelijk één van de revolvers nam en minstens twee keer schoot.

Toen de politie arriveerde bij het huis waar het drama zich had afgespeeld vonden ze twee dingen: de man met een kogel in de kaak en één in de nek, de bejaarde vrouw rustig in haar zetel. Tegen de agenten was ze meteen heel duidelijk over het motief. “Jij pakte mijn leven af, dus ik neem het jouwe”, zou ze gezegd hebben. Ze zou ook meermaals gezegd hebben dat ze “het verdiende om een spuitje te krijgen”.

De bejaarde vrouw is al voorgeleid en blijft gearresteerd in afwachting van haar proces.