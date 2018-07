School moet niet stoppen met toedienen van elektrische shocks aan moeilijke leerlingen, oordeelt rechter

De beelden uit 2002 van Andre McCollins die in 2012 waren uitgelekt.

Een school uit het Amerikaanse Massachusetts mag nog steeds elektrische shocks toedienen aan leerlingen ‘met speciale noden’. Dat komt omdat een rechter intussen besliste dat die procedure ‘conform de standaard zorg’ is.

Het Judge Rotenberg Centre (JRC) in Canton (Massachusetts) is de enige school in de VS die deze techniek gebruikt, ondanks hevig protest van onder andere organisatie die zich inzetten voor de rechten van andersvaliden. En ook de Verenigde Naties zijn tegen en hebben al meermaals kritiek geuit.

In 2013 stapte de gouverneur van de staat Massachusetts daarom naar de rechter in de hoop een einde te stellen aan de praktijk. Maar rechter Katherine Fields heeft afgelopen geoordeeld dat de staat onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de praktijk van elektrische shocks niet conform de standaarden zijn in de zorg voor individuen met intellectuele- en ontwikkelingsbeperkingen.

Het JRC is een school die gespecialiseerd is in het behandelen van emotioneel verstoorde kinderen en volwassenen. Als leerlingen ongepast gedrag vertonen, dan krijgen ze een elektrische shock.

Ook de ouders van de kinderen die verblijven in de school, staan achter de elektrische schoks. Volgens de oudergroep van het JRC verhoogt deze techniek de levenskwaliteit van de kinderen. “We hebben al heel veel geprobeerd, ook positieve gedragstherapieën en medicatie. Maar deze techniek is levensveranderend.”

De kritiek op het JRC kwam er vooral na 2012, toen er beelden waren uitgelekt waarop te zien was hoe de 18-jarige Andre McCollins meer dan 24 elektrische shocks kreeg toegediend toen hij aan een bed was vastgeketend in 2002.