Ouderschaps-, medisch en palliatief verlof opnemen vanaf nu een pak eenvoudiger

De meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde ‘thematische verloven’. Wie nu met ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof bij medische bijstand wil, kan dat flexibel opnemen. Ook over een aantal andere sociale wetsvoorstellen werd een akkoord gevonden.

In totaal hebben de meerderheidspartijen een akkoord bereikt over zes wetsvoorstellen die lange tijd geblokkeerd waren. Alle voorstellen gaan over sociale aangelegenheden en hebben ‘flexibiliteit’ als orgelpunt.

Ouderschapsverlof

Nu kan je met ouderschapsverlof op voltijdse of halftijdse basis, je kan ook één dag per week opnemen. Met dit voorstel zullen nieuwe ouders een halve dag per week of een hele dag per twee weken kunnen opnemen. “Dit laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

“Het onflexibel systeem gaat voorbij aan de realiteit van vandaag”, aldus N-VA in een mededing. “Je hebt nieuwe gezinsvormen, zoals co-ouderschap, waar niet altijd een wekelijks terugkerende zorgregeling van toepassing is. Daarnaast heb je schoolvakantieperiodes van één week zoals het allerheiligenverlof of het krokusverlof, twee weken zoals het kerstverlof en het paasverlof en de grote vakantie.”

“De bedoeling is werkgever en werknemer de mogelijkheid krijgen om onderling overeen te komen wanneer die verlofdagen net worden opgenomen”, klinkt het nog. “Heel concreet geeft het wetsvoorstel de mogelijkheid om het verlofregime wekelijks aan te passen aan de noden van zowel werknemer als werkgever.”

Ook andere ‘thematische’ verloven zoals verlof voor medische bijstand en palliatief verlof zullen flexibeler opgenomen worden. Nog volgens N-VA is het echter wel van belang dat zulke ‘thematische verloven’ wel degelijk gemotiveerd zijn. “Een wereldreis maken, moet niet financieel door de overheid worden ondersteund.”

Pleeg- en adoptieouders

De voorstellen van Nahima Lanjri (CD&V), Kristien Van Vaerenbergh (N-VA); Stéphanie Thoron (MR) en Catherine Fonck (CDH) nemen het op voor pleeg- en adoptieouders.

Vandaag krijgen adoptieouders of pleegouders minder zorgverlof dan ‘natuurlijke’ ouders. Met dit voorstel zullen ze elk recht hebben op zes weken zorgverlof. Ook krijgen ze om de twee jaar een week extra voor beide ouders samen. “Uiterlijk tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken.” Dat is het aantal weken dat ook natuurlijke ouders krijgen.

“Prijs van de liefde”

Een voorstel van N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir en een MR-collega moet een einde maken aan de zogenaamde ‘prijs van de liefde’. Mensen met een beperking die gaan samenwonen met een partner zien hun tegemoetkomingen naar omlaag gaan omdat beide inkomens bij elkaar geteld worden. Het voorstel van David Clarinval (MR) doet dat jaarinkomen stijgen 22.450 euro naar 39.287 euro eer er geraakt wordt aan de tegemoetkomingen.

Werken op zondag

Nog een flexibiliteitsmaatregel: Binnenkort mogen handelaars hun werknemers buiten het hoogseizoen meer dan 13 zondagen inschakelen. De huidige wetgeving vindt Van Quickenborne immers “absurd”.

“De winkels mogen in principe alle zondagen open zijn, maar de arbeidswetgeving verbiedt hen om personeel in te zetten. Handelaars zullen binnenkort hun werknemers buiten hoogseizoen om meer dan 13 zondagen per jaar.” Dit nog volgens Van Quickenborne zonder te raken aan de individuele bescherming van de werknemer. “Geen enkele werknemer zal alle zondagen moeten werken, op individueel niveau blijft de zondagsrust zoals die al voor de wetswijziging bestond, gegarandeerd.”