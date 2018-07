Zo wil VAB kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens aanpakken

“Minister Weyts, doe alstublieft iets aan de talrijke kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens.” Die oproep heeft de VAB woensdag gelanceerd. De mobiliteitsorganisatie laat meteen ook enkele specialisten aan het woord. Dit zijn hun tips:

Hang LED-borden langs of boven snelwegen waarop exacte informatie gegeven wordt: file over x meter.” Dat is volgens experts niet alleen een meteen realiseerde oplossing, maar ook de tip waar de Vlaming het meest in gelooft, zo blijkt uit een Mobiliteitsbarometer (een bevraging van de VAB bij 2.000 Vlamingen). Net geen 8 op de 10 (79%) vindt dat een goed idee).

Nog enkele tips die meteen realiseerbaar zijn:

(tussen haakjes het percentage van Vlamingen die erin geloven)

- Verminder de snelheid voor alle voertuigen (naar 90 kilometer per uur) bij filedreiging. (69%)

- Verplicht weggebruikers om de vier richtingaanwijzers te gebruiken om een file aan te kondigen. (69%)

- Voer meer controles uit op volgafstand. (68%)

- Beveilig de staart van de file met een signalisatiewagen (zoals in Frankrijk). (63%)

Daarnaast worden ook twee oplossingen geopperd die niet meteen realiseerbaar zijn, maar in de toekomst wel mogelijk moeten zijn:

- Installeer in vrachtwagens technologie waarmee ze met elkaar kunnen communiceren en waarmee de chauffeurs ruim op voorhand verwittigd worden in het geval van file. De technologie bestaat al. (72%)

- Laat verkeersinformatie of apps als Waze duidelijk aangeven waar er file is en op tijd een “cruise control off”-melding weergeven. Nog niet voor meteen, maar mits wat technologische aanpassingen zeker mogelijk. (66%)

De tips kopen van zeven verkeers- en mobiliteitsspecialisten en werden vervolgens voorgelegd aan 2.000 Vlamingen. “Omdat vijf van de zeven tips meteen realiseerbaar zijn, vraagt de VAB dat ze meteen worden toegepast op de E19 Breda-Antwerpen, omdat hier met de regelmaat van de klok kop-staartaanrijdingen gebeuren”, luidt het. “We willen daarnaast ook een actieplan van minister Ben Weyts om dit soort ongevallen in de toekomst te vermijden.”