Puppy vangt giftige slangenbeet op voor baasje: “Hij is mijn held”

Met een bolle rechterkaak gaat Todd, de puppy van Paula, de wereld rond. Dat hij er zo uitziet, is een gevolg van een giftige slangenbeet. De golden retriever heeft een echte heldendaad verricht want door zelf de beet op te vangen, behoedde hij zijn baasje van erger.

“We waren aan het wandelen en ik had helemaal niet gezien dat er een ratelslang zich rond mijn linkervoet aan het nestelen was”, aldus Paula. “Todd had dat wel gezien, en sprong naar het beest toe.” De puppy kreeg op die manier een pijnlijke beet in zijn snoet waardoor zijn kaak nu helemaal dik zit. “Zo ziet een echte held er dus uit!”, liet Paula weten op Facebook.

Nadat ze haar puppy naar de dierenarts had gebracht voor verzorging, liet ze weten dat hij erg goed herstelt. “Hij zal helemaal herstellen en wordt weldra terug de oude.” Én ze maakte van de roem van Todd ook gebruik om anderen te helpen. Zo startte ze een crowdfundingsactie om rekeningen te betalen voor andere dieren die ook gebeten zijn.