Vakantie amper begonnen en asielen zitten al vol: “Sommige eigenaars geven grif toe dat hun dier weg moet omdat ze op reis willen”

De meeste dierenasielen in Vlaanderen kampen al met een plaatstekort. Nog altijd is de vakantie-uittocht voor veel mensen het sein om hun hond of kat te dumpen. “Sommige eigenaars generen zich zelfs niet meer en geven gewoon toe dat hun dier weg moet omdat ze op reis willen”, klinkt het bij Het Blauwe Kruis vzw.

Bij Het Blauwe Kruis van de Kust vzw zitten alle veertig hokken vol. Gelukkig hebben ze nog wat reserveplaatsen, maar die worden vrijgehouden voor noodgevallen. “En zeggen dat de vakantie nog maar begonnen is”, zegt medewerker Johan Lingier zuchtend.

“We krijgen massa’s dieren binnen. Honden die in beslag zijn genomen, die vrijwillig werden afgestaan, of vondelingen,: puppy’s die ergens gedumpt werden. En verloren gelopen dieren. Hun baasjes laten ze tijdens een wandeling op het strand los en plots zijn ze weg. De meeste van die dieren kunnen we gelukkig teruggeven aan hun baasje. Voor alle andere dieren zoeken we adoptiegezinnen”, klinkt het.

Gedumpt in politiehok

Ook in dierenasiel Het Blauwe Kruis in Wommelgem voelen ze dat de vakantie begonnen is. De hokken zitten vol. “Dinsdag werden nog vijf hondjes letterlijk gedumpt in ‘het politiehok’. Dat is een speciaal hok waarin de Antwerpse politie, met wie we nauw samenwerken, gevonden honden kan zetten als de kantoren hier gesloten zijn. Ze laten dan meestal een formulier achter. Dat was nu niet het geval. De hondjes, een kruising tussen een mopshondje en een groter ras, zijn hier dus achtergelaten door iemand die we niet kennen”, klinkt het.

Uit de auto gezet, aan een boom gebonden of in het water gegooid. De politie heeft het allemaal al meegemaakt. Vooral in de zomer.

Stenen aan de poten

In Diksmuide werd eind vorige week nog een extreem geval van dierenmishandeling vastgesteld. Wandelaars troffen er ‘s middags een verdronken labrador aan op de oever van de IJzer. De viervoeter lag met zijn kop op het droge en de ledematen in het water. Aan de achterpoten was een zak stenen vastgemaakt. De politie van de zone Polder kon via de chip van het dier de eigenaar traceren, bevestigt de korpschef aan Nieuwsblad.be. Het gaat om een man uit Diksmuide. Uit onderzoek bleek dat de hond werd gedumpt door een kennis van hem. Beide mannen werden opgepakt voor verhoor.

“Helaas zijn nog niet alle dieren gechipt. Elke hond die hier wordt binnengebracht en geen chip heeft, krijgt er bij ons eentje vooraleer hij naar een nieuw baasje vertrekt.”, zegt Johan Lingier.

In Dierenasiel Antwerpen, aan de Vosseschijnstraat, worden enkel poezen opgevangen. “Wij krijgen beduidend meer katten binnen dan in de rest van het jaar. En sommige mensen zijn ondertussen al gewoon zo eerlijk om toe te geven dat de poes weg moet omdat ze met vakantie gaan en geen opvang hebben”, klinkt het.

Honden vaak te goedkoop

Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde heeft dan weer goed nieuws. In juni werd een twintigtal honden in beslag genomen bij een vrouw uit Houthulst. Zeventien honden zijn intussen geadopteerd. Eén hond is overleden. Het ging om verwaarloosde chihuahua’s, mopshondjes en shih-tzu’s met huid- en tandenproblemen. Na verzorging hebben de meesten dus een nieuwe thuis gevonden.

Uit cijfers van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) blijkt dat er vorig jaar 24.607 dieren in asielcentra zijn terechtgekomen, tegenover 28.505 een jaar eerder. Dat is een gunstige evolutie. Maar dat zijn er nog altijd veel te veel.

“Omdat nog te veel mensen onbezonnen te werk gaan. Ze zien een puppy, worden er op slag verliefd op en kopen hem. Zonder de gevolgen ervan in te schatten. Veel honden zijn nog altijd te goedkoop en kunnen te gemakkelijk worden gekocht. Zonder enige vorm van begeleiding. Dat blijft een groot probleem. Op sommige plaatsen en via het internet koop je honden voor 150 tot 200 euro. Ben je die beu, dan zal je ze sneller dumpen dan een hond die je voor 1.000 of 1.500 euro bij een erkende fokker hebt gekocht”, zeggen de asieluitbaters.