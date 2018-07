Nieuwe ploegmaat voor Nainggolan: Internazionale haalt Argentijnse spits Lautaro Martinez

Internazionale heeft zijn selectie versterkt met de Argentijn Lautaro Martinez. De 20-jarige aanvaller komt over van Racing Club, nabij Buenos Aires, en tekende woensdag tot 30 juni 2023. Inter betaalt voor de centrumspits (1m74) een transfersom van naar verluidt 23 miljoen euro.

Martinez scoorde vorig seizoen 18 doelpunten in 27 wedstrijden. Eind maart maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg in de oefeninterland tegen Spanje, die met 6-1 werd verloren. De spits mocht toen een half uur meespelen in plaats van Higuain.

Bij Inter wordt Martinez ploegmaat van Radja Nainggolan, die AS Roma verliet.