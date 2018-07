Geïnterneerde ontsnapt tijdens ziekenhuisbezoek

De politie is op zoek naar de 32-jarige Miguel Matten. De man is geïnterneerd maar ontsnapte dinsdag tijdens een medisch onderzoek in het ziekenhuis.

De man was onder begeleiding naar het AZ Sint-Lucas in de Groenebriel in Gent gebracht. Daar is hij kunnen ontsnappen. Sindsdien is hij op de vlucht.

De man is 1m87 lang en mager gebouwd. Hij heeft donkerblond haar en strabisme (scheel zien). Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij een donkergrijze sweater, een lichtblauwe jeans en zwarte schoenen met witte zool.

Miguel is gepassioneerd door boten en kan zich mogelijks in de buurt van een haven bevinden. Hij heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt u hem gezien of weet u waar hij is bel dan het nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.