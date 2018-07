Als de Rode Duivels vrijdag winnen van Brazilië zal dat eeuwig worden herinnerd als een mirakel. Net als de overwinning van de generatie-1986 – de enige keer in de geschiedenis dat België de halve finales haalde - tegen de Sovjet-Unie, ook toen een wereldmacht in het voetbal.

- De gelijkenissen -

Tegen de topfavoriet

De Sovjet-Unie was de ploeg die tijdens dat toernooi in de groepsfase het meeste indruk had gemaakt. Vooral in hun eerste wedstrijd. Hongarije – toen nog een grootmacht ...