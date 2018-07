Man dreigde stiefdochters als straf naar Iran te sturen of te verkopen aan Chinezen

Brugge / Assebroek - Een 30-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de onmenselijke behandeling van zijn stiefdochtertjes. Younes H. sloeg en bedreigde de meisjes jarenlang. Het openbaar ministerie eiste minstens 37 maanden effectieve celstraf.

Op 6 maart trok het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan de alarmbel toen een van de slachtoffers volgens haar grootvader duidelijke blauwe plekken had op het scheenbeen. In mei 2016 had het andere meisje zelfs een bloeduitstorting van haar kaak tot haar arm, zogezegd door een val van de trap.

De kinderen zelf verklaarden dat ze slecht behandeld werden door hun stiefvader. Ze kregen regelmatig schoppen en slagen, waarbij de beklaagde zelfs een bezemstok gebruikte. Younes H. vernielde bovendien hun speelgoed en legde ook onredelijke straffen op. Zo moesten de meisjes soms de hele dag op hun kamer blijven, terwijl hij hen met behulp van een camera controleerde. De slachtoffers werden ook regelmatig bedreigd. “Een slecht rapport zal je stukje voor stukje moeten opeten”, klonk het. Hij dreigde hen ook op te sturen naar Iran of te verkopen aan Chinezen.

De verdediging ontkende de slagen en verwondingen niet, maar plaatste vraagtekens bij de onmenselijke behandeling. Volgens meester Kris Vincke stelden de slachtoffers de feiten extremer voor dan het in werkelijkheid was. “Ze hebben zijn gezag nooit kunnen aanvaarden en dat zorgde voor de problemen.” De advocaat stelde voor om zijn cliënt een straf gekoppeld aan voorwaarden op te leggen.

Younes H. reageerde emotioneel tijdens zijn laatste woord. “Ik heb altijd mijn best gedaan voor de kindjes en nam hen zelfs mee naar Plopsaland en leerde hen koken. Ik vind het jammer dat sommige dingen overdreven worden, maar ik heb fouten gemaakt. Daar ben ik me bewust van.”

De rechter doet uitspraak op maandag 9 juli.