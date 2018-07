De reuzenpenis die Sint-Gillis “wereldberoemd” maakte, is niet meer

Sint-Gillis - Als een duivel uit een doosje dook hij twee jaar geleden plots op: een reuzenpenis op een gevel in Sint-Gillis. Foto’s van de enorme muurschildering gingen de wereld rond en de Brusselse gemeente werd er zelfs een beetje bekend om. Maar even plots als hij is opgekomen, is hij nu ook weer verdwenen. De gevel werd overschilderd.

Eind september 2016. De buurtbewoners van de Parklaan in Sint-Gillis - het meest van al nog de eigenaar van het pand - worden met verstomming geslagen als ze plots een enorme penis op een gevel zien staan. Tot vandaag is niet bekend wie de artiest is. Of waarom hij de tekening gemaakt heeft.

De gemeente Sint-Gillis beloofde aanvankelijk om de penis weg te halen en te vervangen door “minder choquerende” kunst. Maar na protest van bewoners en beleidsmakers trok de gemeenteraad die belofte weer in. Ook de eigenaar legde zich erbij neer. “Als ik de penis nu weghaal, dan staat mijn muur binnen de kortste keren vol met veel lelijkere en vulgaire tags”, verklaarde hij in het verleden.

Is hij van gedacht veranderd? Feit is dat de gevel plots overschilderd is en dat de reuzenpenis verdwenen is, zo blijkt uit een foto op Facebook.