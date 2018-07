Van Soedan tot Hong Kong: hoeveel kans geven de buitenlanders ons tegen Brazilië?

De Rode Duivels gaan vrijdag tegen Brazilië op zoek naar een historisch prestatie. Mits een zege staan ze voor de tweede keer in de geschiedenis in de halve finale van een WK-eindronde. De Belgen zelf geloven er alvast in, zowel de spelers als de fans. Maar denken de buitenlanders er ook zo over? Wie zien zij vrijdag triomferen in Kazan? Onze videoman ter plaatse zocht het uit.