Massagraven met duizenden lichamen ontdekt in voormalige hoofdstad van ISIS

In en rond de Syrische stad Raqqa werden meerdere massagraven ontdekt. Lokale activisten spreken over ‘duizenden lichamen’, die allemaal geïdentificeerd moeten worden.

Raqqa, een stad in het noordoosten van Syrië, was lange tijd in handen van terreurgroep ISIS. In oktober 2017 kon de internationale coalitie tegen ISIS de stad heroveren. Intussen zijn hulporganisaties actief in de regio. Onder andere Human Rights Watch heeft de voorbije weken massagraven ontdekt. De eerste opgraving werd afgerond op 12 juni: 553 lichamen konden toen geïdentificeerd worden, waarna ze op lokale begraafplaatsen werden begraven.

Nu zijn de organisaties bezig met een tweede massagraf, maar in en rond Raqqa zouden minstens 9 massagraven liggen. Graven met telkens honderden mensen in. Volgens Human Rights Watch gaat het zowel om burgers als om Syriëstrijders. “Elk massagraf is gevuld met honderden lichamen, wat de opgraving bijzonder arbeidsintensief maakt”, klinkt het bij Human Rights Watch. “Zonder de juiste technische assistentie kunnen we de families van de slachtoffers niet het antwoord bieden waar ze op wachten en worden er mogelijk bewijsstukken beschadigd of vernietigd.”

Volgens Human Rights Watch liggen er nog tussen de 5.200 en 15.000 mensen begraven in de massagraven in Irak en Syrië.

Foto: AP