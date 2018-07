De eerste werkdag van Santini bij Anderlecht? Schapen vangen, de haka dansen en nagels kloppen

Anderlecht legt momenteel de basis voor een goed seizoen. Onder de spelers zijn ook een hele resem nieuwkomers. Ook de laatste aanwinst, Ivan Santini, was na zijn voorstelling gisteren meteen van de partij. En het werd een memorabele trainingsdag.

Het was namelijk teambuilding vandaag. Stonden op het programma: schapen vangen, de haka dansen, nagelkloppen en touwtrekken. De bal was even ver weg bij Anderlecht.

