Westerlo vindt nieuwe linksachter bij Racing Genk

Westerlo heeft woensdag een nieuwe linksachter aan de kern toegevoegd. Christophe Janssens (20) wordt voor één jaar gehuurd van Racing Genk. De positie van linksachter was een van de drie vacatures die Westerlo nog zeker wilde invullen. Met Bryan Van den Bogaert had Bob Peeters op de flank maar één speler ter beschikking. Michiel Jaeken herstelt nog van zijn kruisbandblessure en traint voorlopig individueel.

In de jeugd speelde Janssens voor Bergen en Club Brugge voor hij in 2015 bij Racing Genk belandde. Daar kwam hij in het seizoen 2016-2017 nog drie keer in actie, waaronder een invalbeurt in de achtste finales van de Europa League tegen AA Gent. Vorig seizoen werd Janssens uitgeleend aan het Nederlandse MVV, waar hij 22 keer in actie kwam. Hij was er goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

De jonge Brusselaar, die woensdag voor het eerst meetrainde, speelde ook al meer dan 40 wedstrijden voor de nationale jeugdploegen.