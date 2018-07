Dertien Rode Duivels op training: reservespelers en Kevin De Bruyne oefenen in de regen

Dertien Rode Duivels, tien veldspelers en drie doelmannen, verschenen woensdagnamiddag op training in het oefencentrum van de nationale ploeg in het Russische Dedovsk.

Het gaat om Michy Batshuayi, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen en Leander Dendoncker, en de drie doelmannen Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels.

Trainingsbeest De Bruyne

Concreet gaat het dus om de spelers die maandag tegen Japan niet aan de aftrap verschenen, op uitzondering van Courtois en De Bruyne. Voor een doelman is het normaal dat hij twee dagen na de wedstrijd geen rust meer nodig heeft, van De Bruyne is geweten dat hij graag trainingen in de benen heeft. Adnan Januzaj traint dan weer niet mee omdat hij nog herstelt van een knieblessure. Het is momenteel nog niet geweten of de kwartfinale van vrijdag in Kazan tegen Brazilië al dan niet te vroeg komt voor de winger, die sowieso geen basisplaats heeft.

Rusten!

De basisspelers werken dus individueel aan het herstel na de veeleisende wedstrijd tegen de Japanners, waarin pas in de slotseconden een 3-2 mirakelzege werd afgedwongen nadat de Rode Duivels met een 0-2 achterstand vanuit een schijnbaar verloren positie waren teruggekomen. Rust staat nu centraal, nadien zal er tactisch gewerkt worden in de voorbereiding van de clash met de vijfvoudige wereldkampioen. Daarom ook dat de Duivels een halve dag later dan gepland naar Kazan afzakken, op die manier kan er drie keer geoefend worden in Dedovsk om iets neer te zetten tegen de Brazilianen, in een kwartfinale die zich als bijzonder lastig aankondigt.