Red Flame Yana Daniëls maakt droomtransfer naar Liverpool: “Fantastisch, een kinderdroom”

Red Flame Yana Daniëls heeft woensdag bekendgemaakt de overstap te hebben gemaakt naar de Engelse topclub Liverpool. De aanvalster komt over van Bristol City. Haar contractduur werd niet bekendgemaakt.

Lees ook: Tessa Wullaert rondt transfer naar Manchester City af: “Rolmodel in het vrouwenvoetbal”

“Dit is een fantastische overgang voor mij”, legde de 26-jarige Daniëls op de clubwebsite uit. “Ik kijk er heel erg naar uit te werken met coach Neil Redfearn en de speelsters. De kern heeft veel potentieel en ik ben ervan overtuigd dat we een sterk jaar tegemoet gaan. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Liverpool geïnteresseerd was, wilde ik naar geen enkel ander team meer gaan.”

Daniëls kwam in het verleden ook al uit voor OH Leuven, Lierse, FC Twente en Anderlecht en is 37-voudig Red Flame. Liverpool werd het voorbije seizoen zesde in de Women’s Super League, Bristol City achtste.

Lees ook: Het voetbalcliché op z’n kop:Red Flame versiert toptransfer, verhuist en haar man gaat mee