Interesse in piratendecoratie of een kleedkamer? Inboedel van Océade gaat onder de hamer

Laken - Océade, het bekende waterpark in Brussel, sluit eind september haar deuren. Na bijna dertig jaar waterpret is het definitief voorbij. Maar voor wie Océade na aan het hart ligt, is er nog een gelegenheid om een souvenir te bemachtigen. Troostwijk Veilingen, het grootste industriële online veilinghuis van Europa, verkoopt immers een groot deel van de inboedel van het park.

Eind september eindigt de huurovereenkomst van Océade om plaats te maken voor het NEO-project van Stad Brussel dat uit woningen, een winkelcomplex, een cinema, Spirouland en Mini-Europa bestaat.

Daardoor zal het waterpark Océade, na dertig jaar, definitief de deuren sluiten. In al die tijd was het de derde meest bezochte toeristische attractie van Brussel geworden.

Inboedel onder de hamer

Maar wie graag nog een klein (of groot) souvenir van het park bemachtigt, kan terecht bij een online veiling van veilinghuis Troostwijk.

Heel wat verschillende items gaan er onder de hamer: de piratendecoratie, zwembadonderdelen zoals pompen en filters, onderdelen van de sauna’s, keukenmateriaal zoals friteuses, de koelruimte of de vaatwasmachine, kantoorartikelen en promotiemateriaal van Océade.

Foto: Troostwijk Veilingen

Een groot deel van het materiaal is zeer recent. Zo werden de glijbanen tussen 2008 en 2012 volledig vernieuwd, in 2014 werd een nieuwe vestiaire geplaatst en sinds 2016 is er een nieuw saunacomplex.

De online veiling duurt nog tot 27 september. Het veilinghuis organiseert op 25 september een kijkdag voor geïnteresseerde kopers. Vanaf 4 oktober moeten de goederen opgehaald worden.