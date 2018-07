Kritiek op “theater” van Neymar neemt toe, Cantona zet Braziliaanse ster voor schut in sublieme video

De Wereldvoetbalbond FIFA maakte woensdag het panel bekend dat zal bepalen welke namen er op de shortlist komen om FIFA Speler van het Jaar (“The Best”) te worden. Eén van de ex-voetballers in het panel is Lothar Matthäus. De Duitse recordinternational (150 caps) schat de kansen van Neymar om de Portugees Cristiano Ronaldo op de erelijst op te volgen alvast laag in. “Met zijn theater hypothekeert hij zijn kansen”, meent Matthäus. Eric Cantona doet er nog een forse schep bovenop in een sublieme video.

“Neymar is een uitstekende speler en heeft al die komedie niet nodig. Het hoort ook niet thuis op een voetbalveld. Men lacht hem ermee uit en dat is gewoon terecht. Sympathiek maakt hij zich er alleszins niet mee. Maradona speelde geen toneel, Messi doet het ook niet. We hebben spelers als Neymar nodig, maar niet met dat toneel erbij.”

Matthäus plaatst Neymar ook voetbaltechnisch een trapje lager dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. “We hebben het dan over de allerbeste en Neymar heeft dit jaar nog niet getoond dat hij dat is.”

Neymar wordt dan weer verdedigd door zijn landgenoot Ronaldo, die ook in het panel zit. “Hij is een intelligente speler en weet wat een zware tackle hem kan kosten. Ik vindt dat de scheidsrechters hem niet genoeg beschermen.”

Wie in 2018 de trofee voor ‘s werelds beste voetballer krijgt wordt maandag 24 september duidelijk op de Best FIFA Football Awards in Londen. De shortlist van tien wordt op 23 juli bekendgemaakt. Daarna kan er tot 10 augustus gestemd worden. De stemmen van de fans tellen voor één vierde mee, die van de bondscoaches, nationale elftalaanvoerders en media voor driekwart.

Sublieme Cantona

Terwijl Matthäus nog braaf blijft, gaat Eric Cantona een stap verder. De Franse legende van Manchester United spaart Neymar niet in een sublieme video:

“Dit is mijn nieuwe reiskoffer, ik heb hem Neymar genoemd. Deels voor de kleur maar vooral omdat hij meteen rond blijft draaien hoewel je hem amper aanraakt…”

“Neymar: je bent een geweldige speler... en een geweldige acteur! Maar toch maak je vaak dezelfde fout. Let erop dat als je geraakt wordt aan je rechterschouder, moet je niet wenen terwijl je je linkerwang vasthoudt...”