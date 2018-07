Als het tot strafschoppen komt: moet bondscoach Martinez dan een doelmannenwissel overwegen?

Als het tegen Brazilië tot strafschoppen zou komen, moet bondscoach Roberto Martinez dan een doelmannenwissel overwegen zoals Nederlands bondscoach Louis van Gaal vier jaar geleden in Brazilië? De cijfers leveren voer voor discussie op. Courtois heeft geen klinkende statistieken bij strafschoppen: die van Casteels en Mignolet zijn veel beter.

De laatste penaltysave van Courtois dateert al van bijna drie jaar geleden, op 23 augustus 2015 tegen West Brom (foto onder). Alle acht strafschoppen die hij sindsdien tegen kreeg, gingen binnen.

Foto: AFP

Mignolet stopte in september 2017 nog een strafschop van Jamie Vardy en kreeg er sindsdien maar twee binnen, na Nieuwjaar verloor hij ook zijn plaats onder de lat bij Liverpool.

Koen Casteels stopte op 28 april de laatste strafschop die hij tegen kreeg, in de extra tijd tegen Hamburg, al ging de rebound wel binnen. Afgelopen seizoen stopte Casteels drie van de negen strafschoppen die hij tegenkreeg, een gemiddelde van dertig procent.

Van Gaal

Tijdens het WK 2014 in Brazilië wisselde toenmalig Nederlands bondscoach Louis van Gaal in de kwartfinales tegen Costa Rica vlak voor het verstrijken van de verlengingen zijn vaste doelman Jasper Cillessen, die nog nooit een strafschop had gestopt, voor Tim Krul, die twee strafschoppen pakte.

Statistieken Belgische keepers

Koen Casteels: 24 strafschoppen tegen, 7 werden niet benut - 29,2 procent

Simon Mignolet: 44 strafschoppen tegen, 12 werden niet benut - 27,3 procent

Thibaut Courtois: 31 strafschoppen tegen, 5 werden niet benut - 16,1 procent

Statistieken Braziliaanse keepers

Alisson Becker: 14 strafschoppen tegen, 4 werden niet benut - 28,6 procent

Cássio: 19 strafschoppen tegen, 5 werden niet benut - 26,3 procent

Ederson: 23 strafschoppen tegen, 5 werden niet benut - 21,7 procent