Volgens Kompany zijn Rode Duivels klaar voor de match tegen Brazilië: “Een afspraak met de geschiedenis”

Vrijdag hebben de Rode Duivels een afspraak met de geschiedenis. De Rode Duivels spelen dan tegen Brazilië in Kazan. Kwalificatie voor de halve finale zou een legendarische prestatie zijn. “Brazilië is op individueel vlak de sterkste ploeg die ik op dit WK al zag”, zegt Vincent Kompany. “Maar we zijn niet bang.”

De Rode Duivels kropen tegen Japan door het oog van de naald. Omdat ze niet op de tweede plaats in de groep mikten, moeten ze nu tegen Brazilië in de kwartfinale terwijl Engeland het mag opnemen tegen Zweden. “We wisten dat we met die eerste plaats in de groep een moeilijkere route kozen”, zegt Vincent Kompany. “Ik had liever Brazilië getroffen in de finale, maar laat die match van vrijdag dan maar onze finale zijn.”

“Traditioneel zit het in de Belgische aard om ons al verloren te voelen voor de match. Maar de spelers, die het gewoon zijn om de hele wereld rond te reizen, denken zo niet. Wij hebben het gevoel dat we iedereen kunnen kloppen.”

Kompany kent de kwaliteiten van de Goddelijke Kanaries. “Brazilië is op individueel vlak de sterkste ploeg die ik hier al heb gezien. Hun verdedigers zijn solide, ze hebben zeer sterke aanvallers. Als de wedstrijd alleen van individuele kwaliteiten zou afhangen, dan hebben we geen kans. Maar als collectief wel.”

Zoals al vaker gezegd tijdens dit toernooi is het nu of nooit voor deze Belgische ploeg. “Voor deze generatie is dit de belangrijkste afspraak met de geschiedenis”, zegt Kompany. “Brazilië is individueel de sterkste ploeg en staat collectief ook goed. Maar het mooie aan deze generatie Belgen is dat we niet bang zijn, dat we vertrouwen hebben. We staan dagelijks ook bij onze clubs met hen op het veld. We kijken er naar uit. Dit wordt een speciale match.”

Vincent Kompany heeft al een beeld van wat voor wedstrijd we vrijdag te zien zullen krijgen. “De counter moeten we gebruiken tegen Brazilië. We gaan geen 80 procent balbezit hebben. Maar langs de andere kant weet ik dat Brazilië niet zal panikeren als ze niet constant de bal hebben. Het wordt geen op-en-neer-wedstrijd. Het zal vooral in de eerste helft aan beide kanten aftasten zijn.”

“Gouden generatie? Wie heeft die naam uitgevonden?”

Er werd aan Kompany gevraagd of hij nu eindelijk tijd is om te oogsten voor de Gouden Generatie. “Gouden generatie? Wie heeft die naam uitgevonden? Ik niet in elk geval. Ik begrijp het belang van die match om het waar te maken voor een generatie. We hebben jarenlang over de gouden generatie van Portugal gesproken, maar die maakten niets waar. Maar wat deze jongens al gewonnen hebben in het buitenland, is al straf voor België. Maar goed, we willen het doen voor ons land.”

Vincent Kompany heeft net als heel België nog een rekening openstaan met Brazilië. “Het enige wat iedereen in België zich herinnert van die match in 2002 is de afgekeurde goal van Wilmots. Ik heb geen enkele andere herinnering meer van toen. Dat was ons één moment van hoop. Wat als die goal wel had geteld? Maar nu is het Belgisch voetbal geëvolueerd.”

“Ik krijg geen signaal dat ik moet stoppen van mijn lichaam”

Dit WK kan ook voor vele Belgische spelers een eindstation zijn. Er zijn verschillende dertigers die denken aan een afscheid bij de nationale ploeg. Kompany ook? “Ik heb er nog niet bij stil gestaan wat er na vrijdag gebeurt. Op dit moment denk ik dat ik me dan voorbereid op een wedstrijd in Sint-Petersburg (waar de halve finale wordt gespeeld, red.).”

“Ik ben zelf niet zo bezig met mijn blessures als andere mensen. Ik begrijp dat die vraag gesteld wordt. Maar ik werk gewoon elke dag. Ik krijg geen signaal dat ik moet stoppen van mijn lichaam. Want dan had ik al moeten stoppen op mijn achttiende, of op mijn veertiende zelfs toen ik ook al eens geopereerd werd. Ik wil het einde van mijn carrière zelf bepalen. Wanneer kan je lichaam dat niet meer aan? Als je niet meer uit je bed kan stappen ‘s ochtends?”

“Dat ik hier vandaag sta - ondanks al die blessures - maakt mij in mijn gedachten sterker. Als je telkens in een dal terechtkomt en moet vechten tegen alles rondom je, dan moet je mentaal sterk zijn. Vandaag sta ik hier, maar dat is het resultaat van maandenlang werk in een donkere gymzaal. Dat zien de mensen niet.”