Onze man volgt Brazilië op de voet: Paulinho traint niet mee, Neymar gaat al liggen en trapt balletje met zoon

Brazilië traint vanavond met 22 Goddelijke Kanaries in zijn oefencentrum in Sochi. Barça-middenvelder Paulinho ondervindt nog te veel last aan de rug en beperkt zich tot rondjes lopen. Zijn aantreden vrijdag zou niet in gevaar zijn. Alle andere spelers die de voorbije dagen onzeker waren, trainden wel mee. Of tenminste in de eerste vijftien minuten die voor de pers toegankelijk waren.