Slachtoffers van home invasion riskeren celstraffen voor drughandel

Brugge / Ichtegem - Een 20-jarige jongeman en zijn 30-jarige vriendin uit Eernegem hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het dealen van speed. Hun handeltje kwam pas aan het licht toen het koppel slachtoffer werd van een home invasion. Voor Bryan S. vorderde het OM twee jaar effectieve celstraf.

Op 5 maart werd de politie rond 23.30 uur opgeroepen voor een inbraak bij het koppel in de Aartrijkestraat in Eernegem. Drie gemaskerde mannen sloegen de voordeur kapot met een voorhamer en hielden ook binnen lelijk huis. In de woning van Charlotte W. trof de politie na de home invasion verpakkingsmateriaal voor drugs aan. Bovendien zat er ongeveer 190 gram speed in de diepvries. Haar vriend Bryan S. bleek 100 gram speed op zak te hebben toen hij in Bredene werd ingerekend. Het koppel werd ook vervolgd voor kleine hoeveelheden cannabis en speed.

Volgens de verdediging had de gewelddadige inbraak niets te maken met het drugsmilieu. “Het was duidelijk een wraakactie van zijn ex-vriendin, die zijn nieuwe relatie niet kon verkroppen”, aldus meester Els Leenknecht. Op een memobord schreven de daders dat Bryan S. “een dikke loser” is. S. verklaarde dat hij inderdaad veel speed gebruikt, maar slechts sporadisch 25 gram verkocht aan een kameraad. Charlotte W. blijft erbij dat ze van de speed in haar diepvries niets afwist. Haar advocaat vroeg de vrijspraak.

De verdediging van S. drong aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden, maar door een staking kon de beklaagde woensdag niet overgebracht worden uit de gevangenis. Daarom wordt de zaak op 9 juli voortgezet.