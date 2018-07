Iedereen met verlof op woensdag? Dit betekent het nieuwe ouderschapsverlof voor u

Weldra zullen werknemers hun ouderschapsverlof kunnen inzetten op een halve dag per week, zo zijn de regeringspartijen overeengekomen. Maar lang niet iedereen zal van de nieuwe regeling kunnen genieten. Wie zal op woensdagnamiddag vrijaf kunnen nemen? Is het een gunst of een recht? En moet je dan niet gewoon harder werken op minder tijd? Alles wat je moet weten over het vernieuwde ouderschapsverlof.