Bruid bestolen tíjdens huwelijk: “Mijn droomdag werd plots een nachtmerrie”

Een dief heeft de huwelijksdag van een bruid uit Charleroi afgelopen zaterdag danig verpest: terwijl de vrouw haar jawoord gaf, werd haar handtas gestolen uit de limousine die haar naar de kerk had gebracht.

Caroline en Patrice uit Thiméon, net ten noorden van Charleroi, wilden elkaar na een relatie van twintig jaar en drie kinderen het jawoord geven. Maar terwijl ze in de kerk waren, stal een dief de handtas van Caroline uit de limousine die haar naar de kerk had gebracht.

“De chauffeur zei me dat hij zijn wagen slechts enkele minuten onbewaakt had achtergelaten, en dat de deur openstond toen hij terugkeerde. Dit moest een droomdag worden, maar die is in enkele minuten in een nachtmerrie veranderd. Mijn dochter huilde omdat ze van streek was. Wij zijn niet rijk, we moesten een jaar sparen om dit huwelijk te betalen.”