Volgens het ziekenhuis had hij Alzheimer, in werkelijkheid had hij een gigantische hersentumor

Een ziekenhuis uit La Louvière heeft begin juni een zware fout begaan bij de diagnose van een 76-jarige man. Volgens het ziekenhuis leed de man aan de ziekte van Alzheimer, maar in feite had hij een grote hersentumor.

Lorenzo, de kleinzoon van de 76-jarige Corrado, doet zijn verhaal in het Waalse Sudinfo. “Mijn grootvader werd begin juni onderzocht in het Tivoli-ziekenhuis in La Louvière. Volgens de artsen daar leed hij aan de ziekte van Alzheimer, maar wij waren er zeker van dat dat niet het geval was. Daarom hebben we hem voor een tweede opinie naar het ziekenhuis van Jolimont gebracht, waar de dokters een hersentumor zo groot als een sinaasappel vonden.”

De familie van Corrado stelt zich vragen bij de verkeerde diagnose. “Wij wisten dat het niet om Alzheimer ging, niemand wilde naar ons luisteren. Ze hebben met het leven van mijn grootvader gespeeld. Bovendien ging het niet alleen om een foute diagnose, maar hebben ze ook slecht voor hem gezorgd. Zijn toestand is daardoor serieus verslechterd.”