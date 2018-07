Maradona haalt nog eens uit en zit alweer op ramkoers met Engeland: “Monumentale diefstal”

Volgens Diego Maradona zitten de Engelsen onterecht in de kwartfinales van het wereldkampioenschap voetbal. “Ik zag ze een monumentale diefstal plegen”, verklaarde de 57-jarige Argentijn woensdag op de Venezolaanse televisie.

Maradona meent dat de Amerikaanse scheidsrechter Mark Greiger niet bekwaam was om de wedstrijd te leiden, dat scheidsrechterbaas Pierluigi Collina hem dan ook nooit had mogen aanduiden en dat de Engelse kapitein Harry Kane zelf in de fout ging toen er een penaltyfout op hem werd gefloten.

“Dit is heel jammer voor het Colombiaanse volk, maar ze mogen de schuld niet bij de spelers leggen, vertelde Maradona. “Zo’n man (Geiger) had nooit zo’n belangrijke match mogen fluiten. Met alle respect, maar Pierluigi Collina, die de scheidsrechters aanduidt, doet het heel slecht. Hij moet zich bij het Colombiaanse volk verontschuldigen. Geiger zal ongetwijfeld heel wat afweten van baseball, maar van voetbal heeft hij niet de minste notie.”

In de 57e minuut opende Kane de score vanop de penaltystip, nadat hij binnen de zestien tegen de grasmat gewerkt werd door Carlos Sanchez. “Terwijl het Kane was die zelf de fout beging”, stelt Maradona. “Kane haakte zich met zijn arm aan Sanchez vast en wierp zich dan op de grond. De scheidsrechter is weer ergens anders naar aan’t kijken en wanneer hij zijn hoofd draait ligt Kane er al. De Colombianen vroegen hem om de videobeelden te bekijken, maar hij wou er niet van weten.”

Alweer op ramkoers met Engelsen

Dat Maradona hen van “diefstal” beschuldigt, schiet bij veel Engelsen in het verkeerde keelgat. Op het WK van 1986 was het net Maradona die Argentinië in de kwartfinale tegen Engeland op weg zette naar een 2-1 zege door met de hand te scoren. “Het was de hand van God”, verklaarde hij toen doodleuk.