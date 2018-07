Onderhandelingen mislukt: escalatie middenin vluchtelingendrama dreigt in Zuid-Syrië

Middenin een vluchtelingendrama riskeert in het zuiden van Syrië het geweld te escaleren. De onderhandelingen over een vreedzame oplossing voor de zwaarbevochten regio zijn voorlopig mislukt, verklaarde rebellenwoordvoerder Ibrahim Jhabbawi woensdag aan het Duitse persbureau dpa. De gespreksronde onder bemiddeling van Rusland is zonder resultaat afgelopen. Een nieuwe datum voor onderhandelingen werd niet afgesproken.

Het gebied rond de stad Daraa is een van de laatste gebieden in rebellenhanden. Regeringstroepen hadden ongeveer twee weken geleden een offensief gelanceerd, hoewel er voor het gebied een zogenaamde de-escalatiezone was overeengekomen. De Syrische bondgenoot Rusland ondersteunt de operatie vanuit de lucht. Rusland zal de aanvallen ondanks waarschuwingen voor een nieuwe golf van vluchtelingen niet stoppen, zei minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken woensdag na een gesprek met zijn Jordaanse collega Ayman Safadi.

Naar verluidt hadden de rebellen tijdens de onderhandelingen voorgesteld dat zij de controle over de regio zouden behouden, maar hun zware wapens stapsgewijs zouden inleveren. Ze beschuldigden Rusland ervan een capitulatie van de regeringstegenstanders te willen forceren. Daraa wordt beschouwd als de bakermat van de opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad, omdat het daar tot de eerste protesten kwam in het voorjaar van 2011.