Zuinig met water? Daar trekt de Vlaming zich niet veel van aan

De oproep van de Vlaamse overheid om spaarzaam om te gaan met leidingwater sorteert weinig effect. Dat blijkt uit cijfers van VTM Nieuws: de gemiddelde Vlaming verbruikt nu exact evenveel water als vorige week, vóór in 137 Vlaamse gemeenten ‘code geel’ werd afgekondigd.

Woensdag kondigde de Vlaamse Milieumaatschappij in 137 gemeenten in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (die bevoorraad worden door de watermaatschappijen De Watergroep, FARYS en AGSO Knokke-Heist) code geel af: mensen in die gemeentes kregen de raad om spaarzaam om te gaan met leidingwater, en dat bijvoorbeeld niet te gebruiken om zwembaden te vullen, auto’s te wassen of gras te besproeien.

Die oproep sorteerde tijdelijk effect: tussen woensdag en zondag daalde het gemiddelde waterverbruik van 150 liter per persoon per dag naar 145 liter. Goed voor vijf liter water per dag minder verbruikt, ofte het equivalent van éénmaal het toilet doorspoelen.

Maar het effect duurde niet lang: daarna steeg het gemiddelde verbruik meteen weer naar het oude peil. “Herhaling is nodig, daarom bevestigen we vandaag dat niveau geel in die gemeentes van kracht blijft”, aldus Carl Heyrman van AquaFlanders. Die verklaart een deel van de stijging ook door een verschuiving van het waterverbruik in Vlaanderen: “We vermoeden dat het nieuwe piekgebruik vooral uit de kustgemeenten komt, waar het toeristisch seizoen zich nu op gang trekt.”

“Straks moeten we allemaal samen ’s avonds naar het toilet, dat willen we toch niet?”

Professor Willy Verstraete, voorzitter van ‘Vlaanderen Wijs met Water’, benadrukt het belang van zuining omgaan met drinkwater. “We weten niet of die droogte nog weken gaat aanhouden. Ik hoop van niet, maar we willen toch niet naar de situatie van Kaapstad afglijden, waar iedereen ’s avonds samen naar het toilet moet omdat men maar vijf liter per dag mag verbruiken. Dat willen we toch niet meemaken? De burger moet nog veel meer gaan beseffen dat er nog een pak extra maatregelen genomen moeten worden, en dat we afvalwater op termijn helemaal moeten gaan hergebruiken.”

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) sluit zich aan bij die oproep: “Na de droogte van vorig jaar heeft de Vlaamse overheid goede afspraken gemaakt met de watermaatschappijen, zodat we het waterverbruik goed in de gaten kunnen houden. We zitten nu in de waakfase, maar we blijven dat goed opvolgen zodat we extra stappen kunnen ondernemen als dat nodig mocht blijken. Er geldt momenteel geen verbod, er worden geen boetes uitgeschreven, maar we vragen mensen om hun gezond verstand te gebruiken. Vergeet niet dat water een schaars goed is, Vlaanderen produceert niet voldoende drinkwater om in al onze behoeften te voorzien.”

Voor alle duidelijkheid: waar code geel van kracht is wordt enkel aangeraden om spaarzaam om te gaan met water, er worden dus geen boetes uitgedeeld. Dat is wel het geval in het Oost-Vlaamse Zelzate, waar code oranje van kracht is. Daar werd al tweemaal een waarschuwing gegeven aan mensen die aan het sproeien waren of de auto wasten. Vanaf maandag worden er effectief GAS-boetes van 250 euro uitgeschreven, aldus burgemeester Frank Bruggeman.

De Vlaamse Milieumaatschappij vraagt mensen om zich te houden aan deze gouden regels:

- Verspil geen water.

- Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin, en zeker niet om het gazon te besproeien. Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang.

- Neem een verfrissende douche in plaats van een bad.

- Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over, of doe dit met regenwater indien je nog een voorraadje hebt.

- Stel je grote waterverbruiken uit ( bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten).