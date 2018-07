Proces tegen Belgische terreurverdachte gestart in Parijs

In Parijs is woensdag het proces gestart tegen de Belgische Tunesiër Farouk Ben Abbes, die samen met drie anderen terecht staat wegens moslimradicalisme. Abbes staat bekend als een kennis van Fabien Clain, de Fransman die in een videoboodschap de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs opeiste. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rol als beheerder van de Franse pro-jihadsite Ansar Al-Haqq.

De 32-jarige Farouk Ben Abbes verscheen woensdag als een vrij man voor de correctionele rechtbank, net als twee medeverdachten van 32 en 35 jaar. De vierde verdachte, Léonard Lopez, zit sinds 2015 in Syrië en zou momenteel in de handen zijn gevallen van de Syrische Koerden.

Het proces tegen de vier duurt nog tot vrijdag. Ze worden ervan beschuldigd in de periode van 2006 tot 2010 personen te hebben “geïndoctrineerd” en mensen te hebben “aangezet” tot en “gerekruteerd” voor de gewapende strijd. Dat zouden ze hebben gedaan via publicaties op de website Ansar Al-Haqq, die “openlijk de jihadistische strijders en terreurorganisaties steunde”. De bewuste website is inmiddels opgedoekt.

Abbes ontkent dat hij via zijn geschriften op de website opriep tot de jihad en stelt dat hij enkel informatie verspreidde.